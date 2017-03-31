“The Nature of the State and Why Libertarians Hate It,” Russian Translation

My article, The Nature of the State and Why Libertarians Hate It, has been translated into Russian, as Природа государства, и почему либертарии его ненавидят. Text reproduced below.
|Стефан Кинселла
|Природа государства, и почему либертарии его ненавидят
|Ротбард называл Менкена «радостным либертарием», прозвище, несомненно подходящее и для самого Ротбарда, которого Джастин Раймондо называл «счастливый ученый-воин либертарианства». Впрочем, Ротбард также говорил: «ненависть — моя муза». Я думаю, что он имел в виду ненависть к государству и ко всем проявлениям этатизма. Антиэтатизм — неотъемлемая часть либертарианства: анархисты противостоят государству в целом, «от корней до листвы», тогда как минархисты противостоят почти всему современному государству, за исключением маленького ядра его ключевых функций.
Одним из наиболее влиятельных мыслителей, писавших о природе государства, был Франц Оппенгеймер, различавший экономические и политические методы [действия], который определил государство как «организацию политических методов». Как поясняет Ханс-Херманн Хоппе в своей великолепной статье «Анархо-капитализм: краткая библиография»:
Как писал Оппенгеймер в своей классической работе «Государство»:
Оппенгеймер также оказал значительное влияние на Ротбарда, который написал в своей «Этике свободы»:
Далее он продолжает:
Как отметил Хоппе, Альберт Джей Нок тоже «…попал под влияние Франца Оппенгеймера. В своей статье «Наш враг: государство» он раскрывает антисоциальную, хищническую природу государства и проводит четкую границу между правительством, как добровольно признанным уполномоченным органом, и государством. Нок, в свою очередь, повлиял на взгляды Фрэнка Чодорова, который позже повлияет на молодого Мюррея Ротбарда». Так же опираясь на слова Оппенгеймера, Нок писал:
и:
Хесус Уэрта де Сото, высказываясь в том же духе в своей статье «Классический либерализм и анархо-капитализм», опубликованной в сборнике «Собственность, свобода и общество. Эссе в честь Ханса-Херманна Хоппе», называет государство попросту «органом, обладающим монополией на институционализированную агрессию» и «единственным агентом институционализированного принуждения». Мизес также выделял применение государством насилия как его отличительную особенность:
Хоппе дает следующее характерно скрупулезное и точное определение «государства»:
Чтобы дополнительно ознакомиться с комментариями о природе государства и анархо-либертарианстве, читайте «Государство» Энтони де Ясаи, «Очевидность анархии» Джона Хаснаса (автора уже классического «Мифа о власти закона»), «Рыночный анархизм как конституционализм» Родерика Лога, классическую статью «Избавимся ли мы когда-нибудь от анархии?» Альфреда Кузана (а также ее переиздание), и мою статью «Что значит быть анархо-капиталистом».
Либертарии, «правительство» и государство
Принимая во внимания это понимание государства, совершенно очевидно то, почему либертарии так его ненавидят. Мы, либертарии, являемся сторонниками человеческой свободы и прав личности. Мы также понимаем, что единственным способом нарушить права является агрессия. Поэтому мы осуждаем агрессию как преступное и несправедливое явление. Мы выступаем против не только частной преступности, но и преступности институционализированной (см. мои статьи «Что значит быть анархо-капиталистом» и «Что такое либертарианство» (рус./укр.). Если существует организация, совершающая институционализированную агрессию, то мы противостоим ей потому, что она совершает акты агрессии. А государство — это как раз и есть «организация, совершающая институционализированную агрессию». (Кстати, государство в международном праве определяется следующим образом: «Государство, как субъект международного права, должно обладать следующими признаками: (а) постоянное население; (б) определенная территория; (с) правительство; (г) способность к вступлению в отношения с другими государствами.»).
После того, как понятие государства определяется таким образом, различные споры между минархистами и анархистами по поводу того, является ли «правительство» либертарианским или нет, становятся чисто семантическими (см. мой пост «Маханархия»). Если под «правительством» минархисты понимают (маленькое) государство, значит оно преступное и нелибертарианское. Если же под «правительством» имеется в виду просто негосударственные институты права и суда в свободном обществе, тогда мы не против него, потому что такие институты не являются агрессивными в своей сути. Другими словами, когда минархисты говорят о правительстве, вопрос не в том, как мы его классифицируем, или какие слова лучше подобрать для определения государства, правительства и т. д., а в том, прибегает ли «правительство», которому благоволят «минархисты», к институционализированной агрессии? Если не прибегает, значит, это правительство — не государство и оно не является нелибертарианским. Если прибегает, значит это просто вид государства.
Принуждение, социализм, капитализм и семантика
Раз уж мы начали разбираться с семантикой, нужно упомянуть еще несколько подобных вопросов. Начнем с вопроса не самой большой важности. Как я отметил в своей заметке о «Проблеме «принуждения», слово «принуждение» формально означает попросту «заставить кого-либо сделать что-либо путем применения угроз». Принуждение может быть оправданным (если речь идет о применении его по отношению к преступнику), а может быть актом агрессии. Тем не менее, либертарии часто используют слово «принуждение» как синоним слова «агрессия», что ощибочно по двум причинам. Во-первых, как отмечено выше, принуждение не всегда является агрессивным. С принуждением та же ситуация, как и с применением силы: насилие с целью защиты правомерно, а с целью нападения — нет. Во-вторых, даже если бы принуждение всегда носило агрессивный характер, то агрессия-принуждение была бы только подвидом агрессии: например, стрельба в кого-то — это не принуждение, это проявление агрессии против человека, в которого стреляют. А вот угроза застрелить его, если он не присоединится к твоей армии — это принуждение.
Перейдем к «капитализму». Как я писал в статье «Капитализм, социализм и либертарианство», несомненно существует целый багаж всего того, что ассоциируется у людей со словом «капитализм», но слово это все же полезно для описания важного аспекта свободнорыночной экономики либертарного общества — при условии, что вы достаточно внимательны для того, чтоб не спутать его с «кумовским капитализмом» и корпоратизмом. Но все же, это, наверное, не самый лучший синоним либертарианства, как из-за множества ассоциаций или негативных коннотаций, так и по причине того, что это слово связано только с частью экономики свободного общества. В общем, у этого слова есть применение, но использовать его нужно осторожно.
Как насчет «социализма»? Некоторые лево-либертарии (такие, как Кевин Карсон и Гэри Чатье) доходят до того, что утверждают, что социализм либертарен. И хотя само слово можно переопределить так, что оно станет совместимо с либертарианством, очевидно, что существует слишком много этатистских коннотаций, ассоциируемых с «социализмом», чтобы надеяться на успех такого переопределительного проекта. Если лево-либертарии полагают, что с «капитализмом» связано слишком много багажа для того, чтобы использовать его как синоним «либертарианства», то с «социализмом» все обстоит еще хуже. Собственно говоря, если понимать социализм в классическом его значении — как государственный контроль средств производства — то мы видим, что социализм и этатизм подразумевают друг друга. Как утверждает Хоппе,
Как я отмечал в статье «Что такое либертарианство», Хоппе в своем научном труде «Теория социализма и капитализма» (главы 3 — 6) осуществил систематический анализ различных форм социализма: российского социализма, социал-демократического социализма, социализма консерваторов, и социализма как социальной инженерии. Таким образом, распознав общие характеристики разных форм социализма и их отличие от либертарианства (капитализма), Хоппе проницательно определяет социализм как «институционализированное вмешательство в права и объекты частной собственности или агрессия против них» [Там же, с. 2 (отрывки текста выделены мной)]. Другими словами, хотя значение термина «социализм» обычно сужается до государственной собственности на средства производства, в «капитале» нет ничего особенного с политической или этической точки зрения. Здесь важно то, что капитал — это вид частной собственности. То есть суть социализма в институционализированной агрессии против частной собственности. И в этом более широком смысле любое действие государства, воздействующее на права собственности, является социалистическим.
Такое определение раскрывает самую суть социализма: это публичная, или институционализированная, преступность. Любое государство, даже минимальное, в определенной степени «социалистическое», поскольку государства с необходимостью совершают акты агрессии. Поэтому, исходя из данного определения, сторонники любой другой политической философии, за исключением анархо-либертариев, являются в какой-то мере социалистами — даже минархисты. Уж точно все те, кто за пределами лагерей анархистов/минархистов выступают за те или иные (в большой степени социалистические) политические меры и институты.
Превращение Америки в миф
Учитывая наши радикальные взгляды на такое явление, как государство, я полагаю, что пора уже либертариям перестать прославлять «раннюю Америку», ее «основателей», «конституцию», и т.п., как прото-либертарианское. Ни одно государство, включая американское, не является легитимным. Подробнее прочитать об этом можно в моем блоге, а конкретнее, в постах «До свиданья 1776, 1789, Том», «Конституция и контрреволюция» Джеффа Хуммеля, Роквелл об идеях Хоппе о Конституции, как расширении власти правительства, Покойный Билл Марина об американском империализме с самого начала, С Днем «Нам-Бы-Восстановить-Монархию-И-Воссоединиться-С-Британией» Вас!, «Пересмотр американской революции», «Убивающая, грабящая, порабощающая, нелибертарная Континентальная армия», «Декларация и мобилизация», «Несказанная правда об американской революции».
Наш враг — государство
Хотелось бы закончить эмоциональными словами Лью Роквелла из его статьи «Враг — это всегда государство»:
3 мая 2010 г.
Оригинал: The Nature of the State and Why Libertarians Hate It
Перевод: Ирина Черных