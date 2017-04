“What Libertarianism Is”: Ukrainian Translation

Власність, права, та свобода

Лібертарі зазвичай мають спільні погляди на широке коло практик та принципів. Тим не менш, досягти консенсусу щодо визначальних характеристик лібертаріанства, або щодо його рис, які вирізняють його з поміж інших політичних теорій та систем, наразі не так вже й просто.

Існує безліч різноманітних формулювань. Стверджується, що лібертаріанство — це про права особистості, права власності[1], вільний ринок, капіталізм, справедливість, або принцип ненападу. Проте, не будь-що з переліченого підходить. Капіталізм та вільний ринок змальовують каталлактичні умови, що постають (чи є прийнятними) в лібертаріанському суспільстві, але вони не розкривають інших аспектів лібертаріанства. А права особистості, справедливість, та ненапад зводяться до прав власності. Як пояснив Мюррей Ротбард, права особистості є не що інше, як права власності.[2] Справедливість же, в свою чергу — це коли кожен отримує належне йому (визначене його правами).[3]

Принцип ненападу також залежить від прав власності, оскільки що саме є агресією залежить від того, якими є наші права (власності). Якщо ви вдарите мене, це буде агресією, оскільки я маю право власності на моє тіло. Якщо я відберу у вас яблуко, котрим ви володієте, то це правопорушення — агресія (напад) — тільки тому, що яблуко належить вам. Неможливо розпізнати акт агресії (нападу), не розпізнавши відповідного права власності у жертви.

Отже, капіталізм та вільний ринок занадто вузькі, а справедливість, особисті права, та aгресія/напад зводяться до (або визначаються через) права власності. Тоді як щодо прав власності? Чи саме це відрізняє лібертаріанство від інших політичних філософій — те, що ми поважаємо права власності, на відміну від інших? Звичайно, це твердження хибне.

Зрештою, право власності є просто виключним правом контролювати рідкісний ресурс.[4] Права власності вказують, які особи володіють (тобто, мають право контролювати) різноманітними рідкісними ресурсами в певному регіоні чи юрисдикції. Проте кожна політична теорія просуває ту чи інакшу концепцію власності. Жодна з різноманітних форм соціалізму не заперечує права власності; кожна версія визначає власника для кожного рідкісного ресурсу.[5] Якщо держава націоналізує промисловість, вона стверджує своє право власності на ці засоби виробництва. Якщо держава бере з вас податки, вона неявно стверджує своє право власності на вилучені кошти. Якщо моя земля вилучається державою і передається приватному забудовнику, власником стає саме він. Якщо закон дозволяє особі, що зазнала расової дискримінації, позиватися до суду на свого роботодавця, вимагаючи грошової компенсації, ця особа стає власником цих грошей.[6]

Захист та повага до прав власності, таким чином, не є унікальними для лібертаріанства. Вирізняють же його специфічні правила набуття права власності, тобто погляд на те, хто є власником кожного потенційно спірного ресурсу, і як це визначається.

Власність на людське тіло

Система прав власності визначає конкретного власника для кожного рідкісного ресурсу. Ці ресурси, вочевидь, включають природні ресурси, такі як земля, плоди дерев, і так далі. Однак, рідкісні ресурси не вичерпуються природними об’єктами . Кожна людина має, контролює, ідентифікується та пов’язана з унікальним людським тілом, яке також є рідкісним ресурсом.[7] Всі рідкісні ресурси — як людські тіла, так і відмінні від людини природні об’єкти, — є об’єктами попиту з боку різноманітних діючих суб’єктів, як засоби досягнення різноманітних цілей.

Тому будь-яка політична теорія або система повинна визначати права власності як на зовнішні об’єкти, так і на людські тіла. Розглянемо спочатку лібертаріанські правила визначення власника, що стосуються людських тіл, і відповідне поняття фізичної агресії/нападу. Лібертарі часто енергійно проголошують «принцип ненападу». За виразом Айн Ренд: «Допоки люди хочуть жити разом, то ніхто — ти чуєш мене, жодна людина не може ініціювати застосування фізичної сили по відношенню до інших».[8] Або, як висловився Ротбард:

Лібертаріанське кредо спирається на одну центральну аксіому, а саме: жодна людина чи група людей не може здійснювати агресію проти особи чи власності інших. Це можна назвати «аксіома ненападу». «Напад» визначається як ініціація застосування фізичного насильства проти особистості або власності інших, або погроза ним. Таким чином напад є синонімом вторгнення.[9]

Іншими словами, лібертарі стверджують, що єдиний спосіб порушити права полягає в ініціюванні сили, а саме здійснивши напад (агресію). (Лібертаріанство також вважає, що, хоча застосування сили по відношенню до тіла іншої людини неприпустимо, застосування сили у відповідь на напад (агресію) — з метою захисту, відновлення прав, або покарання — є виправданим).[10]

Отже, для випадку з тілом цілком зрозуміло, що таке напад/агресія: порушення меж тіла особи, нанесення тілесних ушкоджень, або, більш загально, використання тіла іншої особи без її згоди.[11] Саме поняття міжособистісної агресії передбачає права власності на тіла, а конкретніше — що кожна людина, принаймні на перший погляд, є власником власного тіла.[12]

Точка зору нелібертаріанських політичних філософій інша. У кожної людини є деякі обмежені права щодо її власного тіла, але не повні, не виняткові права. Суспільство, чи то пак держава, як нібито агент суспільства, буцімто також має певні права щодо тіла кожного громадянина. Саме ця ідея часткового рабства лежить в основі державних дій та законів, таких як оподаткування, військова повинність, і заборона наркотиків.

Лібертар стверджує, що кожна особа є повним, виключним господарем свого тіла: вона має право контролювати власне тіло, вирішувати, чи споживати наркотики, чи йти до армії, і так далі. Різноманітні не-лібертарі, які підтримують будь-які з подібних державних заборон, таким чином стверджують, що держава, чи суспільство, є принаймні частковим власником тіл тих, кого стосуються згадані закони, або навіть повним власником у випадку ув’язнених призовників, що ухилились від призову, чи інших «злочинів без постраждалого». Лібертарі вірять у власність на самого себе. Не-лібертарі, «етатисти» або «державники» усіх мастей, виступають за ті чи інші форми рабства.

Власність на себе та уникнення конфліктів

Без прав власності завжди буде існувати загроза конфлікту щодо спірних (рідкісних) ресурсів. Визначивши власника кожного ресурсу, правові системи роблять можливим безконфліктне використання ресурсів, створюючи видимі межі, порушення яких не-власник має можливість уникнути. Проте лібертаріанство не підтримує будь-яке довільне правило визначення власника.[13] Воно надає перевагу власності на самого себе, на відміну від власності на інших (рабства).

Лібертар прагне чіткого визначення правил присвоєння власності, оскільки він цінує чи поділяє такі засадничі принципи, як справедливість, мир, процвітання, співпраця, запобігання конфліктам, та цивілізованість.[14] З лібертаріанської точки зору, лише власність на самого себе є тим єдиним правилом присвоєння власності, що сумісне з цими засадничими принципами; воно логічно випливає з них.

Як продемонстрував професор Хоппе, щоб право власності стало нормою, здатною виконувати функцію уникнення конфліктів, визначення власності над певним ресурсом не може бути випадковим, довільним, партикулярним, або упередженим.[15] Право власності має визнаватися за одним з конкуруючих претендетів, виходячи з «існування об’єктивного, встановленого інтерсуб’єктивно*, зв’язку між власником та ресурсом».[16] У випадку з власним тілом, унікальні відносини між людиною та її тілом, а саме прямий та безпосередній контроль над своїм тілом, і те, що, принаймні, в певному сенсі, тіло є даною людиною, і навпаки — все це являє собою достатній об’єктивний зв’язок, щоб претензії цієї людині щодо власності на її тіло переважували будь-які типові претензії інших осіб.

Більш того, будь-хто сторонній, претендуючи на тіло іншого, не може заперечувати цей об’єктивний зв’язок і його особливий статус, оскільки такий претендент обов’язково вбачає такий же точно зв’язок у випадку з власним тілом. Це так, оскільки шукаючи влади над іншими, та домагаючись власності над їх тілами, він з необхідністю має виходити з того, що він є власником свого тіла, демонструючи тим самим, що він все ж надає певного значення цьому зв’язку, навіть якщо водночас він ігнорує його у випадку з тілом іншої особи.[17]

Лібертаріанство визнає лише право власності на самого себе як таке, що є універсальним та сумісним з прагненням миру, співробітництва, та уникнення конфліктів. Ми визнаємо, що кожна людина в першу чергу власник свого тіла, оскільки, в силу свого унікального поєднання та зв’язку з власним тілом (прямий і безпосередній контроль над ним), її претензія на цю власність сильніша, ніж будь-кого іншого.

Право власності на зовнішні речі

Лібертарі застосовують аналогічні міркування у випадку інших рідкісних ресурсів, тобто зовнішніх об’єктів світу, які, на відміну від тіл, в певний момент часу не мали власника. У випадку тіла ідея неприпустимості нападу/агресії відразу ж приводить до власності на самого себе. Однак у випадку зовнішніх об’єктів, перш ніж ми зможемо визначити, що є агресією, ми повинні визначити, хто є власником.

Як і у випадку з тілом, щоб досягати різноманітних цілей, люди повинні бути в змозі використовувати зовнішні об’єкти. Позаяк такі речі є рідкісними, то існує і можливість конфлікту. І знову ж таки, так само, як і у випадку з тілом, лібертарі надають перевагу тому способу присвоєння прав власності, котрий дозволяє мирне, безконфліктне, продуктивне використання таких ресурсів. Як і у випадку з тілом, право власності присвоюється особі з найґрунтовнішою претензією або зв’язком з даним рідкісним ресурсом, де стандарт «найґрунтовнішої претензії» базується на вирішенні завдань мирної, безконфліктної взаємодії людей, і використання ресурсів.

Проте, на відміну від людських тіл, зовнішні об’єкти не є частиною нашої особистості, не підкоряються безпосередньо нашій волі, і, що важливо, початково не знаходяться у власності.[18] В лібертаріанському розумінні, доречним об’єктивним зв’язком в такому випадку є присвоєння, тобто трансформація або обмеження доступу до ресурсу, що не мав попереднього власника, «ґомстедінг» за виразом Локка , перше використання або володіння річчю.[19] Згідно з цим принципом, претензія першого (попереднього) користувача речі, яка до цього нікому не належала, важить більше, ніж другого (наступного) позивача, виключно завдяки тому, що з’явилася раніше.

Чому присвоєння є доречним зв’язком для визначення права власності? По-перше, пам’ятаймо, що головне питання щодо таких рідкісних ресурсів полягає у тому, хто є їхнім власником. Пригадайте, що право власності є правом контролювати, використовувати, чи володіти,[20] в той час як володіння — це дійсний контроль: «фактична влада, яку людина здійснює над матеріальною річчю».[21] Питання не в тому, хто фізично володіє; питання в тому, хто має право власності.

Таким чином, питання про те, хто є власником ресурсу, стверджує різницю між власністю та володінням, тобто між правом на контроль, і дійсним контролем. І відповідь повинна брати до уваги природу речей, що початково не мають власника, а саме те, що вони в якийсь момент мусять бути привласнені першим власником.

Відповідь також повинна враховувати мету тих, хто її шукає: правила безконфліктного використання ресурсів. З цієї причини відповіддю не може бути «той, хто володіє ресурсом, або той, хто в змозі заволодіти, той і власник». Дотримуватися такої точки зору означає прийняти систему «хто сильніший, той правий», де власність зведена до володіння — за браком відмінності.[22] Така система не те що далека від вирішення задачі уникнення конфліктів, вона робить конфлікти неминучими.[23]

На відміну від підходу «хто сильніший, той правий», міркування, викладені вище, роблять очевидним, що право власності передбачає істотну відмінність між власністю та володінням: претензії того, кого конкретна система прав власності визначає як власника ресурсу, мають бути вагомішими за претензії наступних претендентів.[24] В іншому випадку він є не власником, а лише поточним користувачем, або володільцем. Якщо ж власник визначається за принципом «хто сильніший», то це суперечить передумовам початкового питання, адже якщо перший власник має не більше прав, ніж наступні претенденти, то він є не власником, а лише володільцем, а це значить, що права власності не існує як такого.

Загалом, претензії наступних претендентів є менш вагомими відносно претензій попередніх володільців, чи претендентів, які є або першонабувачами ресурсу, або їхнє право власності простежується до першонабувача, або попереднього власника.[25] Розпізнавання попереднього та наступного (власників) має вирішальне значення для лібертаріанської теорії, саме тому професор Хоппе постійно наголошує на цьому в своїх публікаціях.[26]

Отже, лібертаріанська позиція щодо прав власності полягає в тому, що для забезпечення безконфліктного, продуктивного використання рідкісних ресурсів, право власності на конкретні ресурси визнається за конкретними власниками. Але, як зазначалося вище, визначення власника не повинно бути випадковим, довільним, або партикулярним; натомість, його визначення має базуватися на «існуванні об’єктивного, інтерсуб’єктивно встановлюваного зв’язку між власником і ресурсом, на який він претендує».[27] Як видно з наведених вище цей міркувань, зв’язок може бути або фізичною трансформацією, або виокремленням першонабувачем, чи ланцюжком контрактної зміни власників, який простежується до такого першонабувача.[28]

Послідовність та принцип

Не тільки лібертарі є цивілізованими. Більшість людей поділяють хоча б деякі із зазначених вище міркувань. На їх погляд, людина, як правило, є власником свого тіла, а першонабувач володіє ресурсом, що привласнив, якщо тільки держава не відбирає його «іменем закону».[29] Саме в цьому принципова відмінність між лібертарями та не-лібертарями: лібертарі послідовно виступають проти агресії, яка визначається в термінах порушення меж/кордонів власності, права на яку визначено на підставі власності на самого себе — якщо мова йде про тіло; або на основі попереднього володіння чи першонабуття, та контрактної передачі титулу — якщо мова йде про інші речі.

Ця структура прав власності обумовлена лібертаріанською послідовністю та принциповістю у визнанні цінності мирної взаємодії та співпраці, тобто цивілізованої поведінки. Тут можна провести паралель з поглядами Мізеса на людську діяльність. Згідно з ними, бюдь-яка людська дія спрямована на зменшення занепокоєння.[30] Тобто людина використовує засоби, відповідно до свого розуміння причинно-наслідкових зв’язків, щоб досягти різноманітних цілей, а в кінцевому рахунку, щоб усунути занепокоєння.

Цивілізовану людину непокоїть перспектива насильницької боротьби з іншими людьми. З одного боку, з практичних міркувань, вона прагне контролювати певний рідкісний ресурс, аж до застосування насильства щодо іншої особи, у разі необхідності, щоб досягти такого контролю. В той же час, вона хоче уникнути неправомірного застосування сили. З якоїсь причини, цивілізована людина відчуває внутрішній опір, тривожність, стикаючись з перспективою насильницької взаємодії з ближніми. Можливо, це небажання конфліктувати з іншими щодо певних об’єктів, є результатом емпатії.[31] Можливо, інстинкт до співпраці є результатом соціальної еволюції. Як зазначив Мізес ,

Є люди, чия єдина мета полягає в покращенні стану їхнього его. Є й інші люди, у котрих усвідомлення турбот своїх ближніх викликає таке ж, або й ще більше занепокоєння, ніж власні бажання. [32]

Незалежно від його причини, через це занепокоєння, коли є загроза насильницького конфлікту, цивілізована людина прагне справедливого обґрунтування силовому контролю над бажаним рідкісним ресурсом, якому заперечує якась інша особа. Що б не спонукало людину прийняти лібертаріанські засадничі принципи — емпатія, чи будь-що інше — воно формує особливу форму занепокоєння, яка в свою чергу, зумовлює етичну дію.

Цивілізовану людину можна визначити як того, хто прагне справедливого обґрунтування застосуванню міжособистісного насильства. Коли виникає неминуча необхідність вдатися до насильства, наприклад для захисту життя чи майна, цивілізована людина прагне справедливого обґрунтування цього, правомірності. Оскільки такого обґрунтування прагнуть люди, схильні до мислення та миру (зрештою, обґрунтування є мирною діяльністю, що реалізується обов’язково в процесі розмови, діалогу),[33] то вони, природно, прагнуть таких правил безконфліктного використання ресурсів, які є справедливими, потенційно прийнятними для всіх, що ґрунтуються на природі речей, і здатні стати загальними.

Лібертаріанські принципи визначення прав власності постають єдиним кандидатом, що задовольняє цим критеріям. Тому, якщо цивілізована людина — це та людина, що прагне обґрунтування правомірності застосування насильства, то лібертарем є той, хто сприймає це прагнення серйозно. Його відраза до насильства така ж глибока, принципова, природжена, як і прихильність до миру та співробітництва.

З наведених вище міркувань, лібертаріанство можна визначити як політичну філософію, яка послідовно виступає за соціальні норми, спрямовані на забезпечення миру, процвітання та співробітництва.[34] Єдиними правилами, що відповідають цивілізаційним засадничим принципам, лібертаріанство визнає принцип самоналежності, та локкіанський принцип першонабуття, застосовувані якнайпослідовніше.

Як я вже говорив деінде, оскільки держава здійснює агресію обов’язково, послідовний лібертар, що протистоїть агресії, є також і анархістом.[35]

